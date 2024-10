Precipita in vano ascensore, morto tecnico manutentore a Locri

Un tecnico, Fabrizio Nicolò, di 50 anni, è deceduto a Locri per le lesioni subite nella caduta nel vano dell'ascensore sul quale stava effettuando lavori di manutenzione. L'incidente é avvenuto in un condominio ubicato in una zona centrale della città.

Nicolò é precipitato per circa dieci metri. Il tecnico è stato portato dal personale del 118 in ospedale, dove é morto qualche ora dopo il ricovero a causa delle gravi lesioni interne che ha riportato nella caduta.

Sull'incidente la Procura della Repubblica di Locri ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità.



