Sequestrati 30 chili di cannabis nel vibonese

I carabinieri della Stazione di Nardodipace, insieme allo Squadrone Eliportato Cacciatori "Calabria", hanno individuato, in un'area demaniale nascosta tra la vegetazione, un contenitore con infiorescenze e piante di cannabis indica essiccate, per un peso complessivo di circa 30 chili. Sul mercato, tale quantità avrebbe fruttato circa 60 mila euro.

L'operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli dell'Arma in una zona dove la coltivazione di marijuana è particolarmente radicata. Durante l'estate appena trascorsa, infatti, sono già state individuate e sequestrate 13 piantagioni, per un totale di 2.217 piante.



