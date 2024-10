Dipendenti pagati 4 euro, a imprenditore sequestrate 2 società

Due società di capitali con sede a Montepaone che gestivano cinque supermercati, sono state sottoposte a sequestro preventivo dalla Guardia di finanza nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto in carcere dell'imprenditore Paolo Paoletti, di 51 anni, e di altre due persone, per lo sfruttamento dei 60 dipendenti delle strutture di vendita. Complessivamente, il valore delle società è stato stimato in 27 milioni di euro.

Il provvedimento restrittivo e il sequestro sono stati emessi dal gip su richiesta del sostituto procuratore Saverio Sapia e del procuratore aggiunto Giulia Pantano con il coordinamento del procuratore facente funzioni Vincenzo Capomolla a conclusione di indagini condotte dai finanzieri del Gico del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Catanzaro.

Oltre a Paoletti, sono state arrestate e poste ai domiciliari la consulente del lavoro Maria Teresa Panariello, di 48 anni, e una responsabile amministrativa dell'azienda, Anna Valentino, di 52. Inoltre è stato disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza due responsabili dei puti vendita, A.C., di 51 anni, P.G., di 52.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA