In auto con oltre 5 chili di marijuana, arrestato 28enne

Viaggiava in auto con oltre 5 chili di marijuana e 19 grammi di hascisc. Un cittadino straniero di 28 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri a Lamezia Terme con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della Compagnia lametina, durante un servizio di perlustrazione notturna, hanno intimato l'alt ad un giovane alla guida di un'auto. Il conducente della vettura ha tentato di eludere il controllo dileguandosi per le vie del centro storico ma è stato bloccato e sottoposto a perquisizione. L'uomo è stao trovato in possesso di un borsone, riposto nel bagagliaio dell'auto, all'interno del quale erano state nascoste 9 buste termosaldate in cellophane contenenti la droga. Lo stupefacente, sequestrato e analizzato nel Laboratorio dell'Arma, era pronto per essere immesso nel mercato illecito dello spaccio al dettaglio dove avrebbe potuto fruttare anche oltre 30 mila euro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA