Fiamme nel cantiere del nuovo ospedale della Sibaritide,indagini

Un incendio, la cui natura è al vaglio dei carabinieri, si è sviluppato stamane nei cantieri del nuovo ospedale della Sibaritide in contrada Insiti a Corigliano Rossano. Non si registrano danni alle persone.

Dai primi accertamenti effettuati, sembrerebbe che a prendere fuoco sia stato il vano contenente il materiale dell'impiantistica del nuovo presidio ospedaliero in construzione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano e i carabinieri del Reparto territoriale della città dell'Alto Ionio Cosentino. Le fiamme, che hanno sviluppato un'alta colonna di fumo nero visibile anche a molta distanza, sono state domate dai vigili del fuoco. Al momento non si conosce l'entità dei danni provocati dal rogo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA