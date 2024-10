Trentasettenne accoltellato a Sibari durante lite, non è grave

Un uomo di 37 anni, Raffaele Caracciolo, è stato ferito con quattro coltellate, a "Sibari" di Cassano allo Ionio, nei pressi della stazione ferroviaria, nel corso di una lite, da una persona di nazionalità straniera che si é poi allontanata e viene adesso ricercata dai carabinieri .

Il ferito é stato soccorso dal personale del 118, che lo ha trasferito nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Caracciolo è stato raggiunto dalle coltellate in varie parti del corpo ma non é in condizioni gravi.

Tra Caracciolo e la persona che lo ha ferito ci sarebbero stati dissidi che erano iniziati sabato sera e sono proseguiti nella mattinata odierna, sfociando nell'accoltellamento.

Le indagini, condotte dai carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio, sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari.



