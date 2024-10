Sciame sismico nel Cosentino, 7 scosse in poco più di un'ora

Nessun ferito e nessun danno, ma allarme tra la popolazione per uno sciame sismico che in serata ha interessato la provincia di Cosenza.

Le scosse, sette in tutto, tra le 20:51 e le 22:08, sono state registrate cinque a Cellara e e due a Mangone, nell'entroterra cosentino. Il sisma più intenso, con una magnitudo di 3.7, è stato quello delle 20:51 che si é verificato nel territorio di Cellara. Le altre scosse, invece, hanno avuto una magnitudo tra 2.7 e 2.

Qualche persona, in particolare a Cellara, che ha una popolazione di circa cinquecento abitanti, ha deciso di trascorrere la notte in auto nel timore di altre possibili scosse.



