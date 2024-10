Occhiuto, per la seconda volta Capodanno Rai in Calabria

"Per la seconda volta consecutiva il Capodanno Rai in Calabria. Dopo il successo di Crotone dello scorso anno, abbiamo deciso con la Rai di fare il bis. E quest'anno saremo a Reggio Calabria". Così, in un post sul suo profilo Facebook, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

"Ma non c'é solo Capodanno - aggiunge Occhiuto - nell'accordo con la Rai perché nell'ultimo anno in cento trasmissioni dell'emittente radiotelevisiva di Stato decine di milioni di italiani hanno visto posti meravigliosi di una Calabria che non conoscevano e che prima veniva raccontata solo per i problemi.

Una Calabria che ora si sta prendendo nel Paese il posto che merita. E se lo prenderà anche il prossimo Capodanno, facendo iniziare il 2025 a tutti gli italiani nella bellissima città di Reggio Calabria".

La trasmissione del prossimo 31 dicembre sarà condotta da Marco Liorni. Il palco sarà allestito sul lungomare.

