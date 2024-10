C.destra Calabria celebra 2 anni governo Meloni, tanti risultati

Una grande festa a Reggio Calabria per il secondo compleanno del governo Meloni. In un teatro "Cilea" gremito, il centrodestra calabrese ha celebrato i primi due anni "di buon governo del Paese - é stato affermato nel corso della manifestazione - ed i risultati raggiunti nei più importanti settori economici, sociali e produttivi".

Alla manifestazione hanno partecipato tutti i big calabresi della coalizione, insieme alla ministra Eugenia Roccella, eletta deputata in Calabria, ed al presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto.

Wanda Ferro, sottosegretario all'Interno e coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia, ha parlato di "due anni di governo con tanti risultati e grandi sfide per portare avanti riforme significative ed importanti per il nostro Paese".

Secondo Pino Galati, coordinatore regionale di "Noi Moderati", "il lavoro più importante del governo Meloni è stato quello di andare incontro alle famiglie e alle imprese".

"Uniti si vince", ha sottolineato il coordinatore regionale dell'Udc, Salvatore Bulzomì. Il deputato Rossano Sasso, coordinatore regionale della Lega, ha fatto riferimento ai temi su cui insiste da sempre il leader del partito, Matteo Salvini: i debiti del SuperBonus 110% di Giuseppe Conte, l'azione politica della magistratura, i tanti no che la sinistra contrappone al progresso, alle grandi opere, al ponte sullo Stretto, alla Tav.

"Stiamo segnando - ha detto Francesco Cannizzaro, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera e coordinatore regionale del partito - un vero cambio di passo nella guida del Paese. Penso alle famiglie ed alla riforma fiscale, che è la chiave madre dell'economia del Paese, con l'abbattimento del cuneo fiscale.

La prossima manovra sarà molto importante per il futuro. Una manovra che guarda alle imprese, ai giovani, alle famiglie, con l'aumento dell'assegno unico e degli asili nido".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA