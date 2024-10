Scontro tra auto, un morto e due feriti nel cosentino

Un morto e due feriti: è il bilancio di un incidente avvenuto nella Valle dell'Esaro, nel cosentino. Il sinistro è avvenuto sulla statale 283, tra Fagnano Castello e San Marco Argentano, e ha coinvolto due auto, una Panda e una Peugeot. A perdere la vita Luigi Falsetta, di 48 anni, di Corigliano-Rossano, che era a bordo di una delle due auto coinvolte. Feriti, ma non in pericolo di vita, i conducenti.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, l'elisoccorso, i Vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia per i rilievi del caso.

Il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e per la messa in sicurezza del sito.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA