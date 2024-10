Revocato parzialmente divieto uso acqua potabile a Catanzaro

"Hanno prodotto i primi risultati tangibili le attività urgenti pianificate da Comune, Sorical e Asp per garantire un rientro nei valori ordinari dell'acqua nelle zone di Catanzaro già interessate dall'ordinanza che ne ha limitato l'utilizzo a scopo potabile".

Lo riferisce una nota dell'ufficio stampa del Comune del capoluogo.

"La situazione si è normalizzata - si aggiunge - nell'area di viale de Filippis, in via Barlaam da Seminara e nelle vie limitrofe, per le quali sono stati revocati i divieti, mentre per quanto riguarda il perimetro del centro storico sono ancora in corso ulteriori verifiche per velocizzare il ripristino dei parametri indicati dall'Asp".

"Si confida - si afferma ancora nel comunicato - che le misure urgenti adottate per la disinfezione dei tratti critici della rete idrica possano produrre risultati positivi in breve tempo".





