Accoltellato dopo lite viene arrestato, era ricercato da 18 mesi

E' stato accoltellato al culmine di una lite e subito dopo arrestato perché è risultato essere ricercato da un anno e mezzo per un decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento perché accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in quanto ritenuto uno scafista. E' quanto accaduto a Reggio Calabria.

La Polizia locale è intervenuta con più pattuglie per una lite tra due soggetti che si stava consumando in Piazza Sant'Agostino e nel corso della quale entrambi, poco più che ventenni, sono rimasti feriti. Uno dei due, un cittadino marocchino, è stato raggiunto da un colpo di forbici.

Nel corso degli accertamenti per riscostruire la dinamica di quanto accaduto, la Polizia locale ha accertato che il giovane non era regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato. I successivi approfondimenti svolti dalla Questura di Reggio Calabria, hanno accertato che il 20enne era anche ricercato. A questo punto è stato arrestato dalla Polizia locale e dalla Polizia di Stato ed portato nella casa circondariale a disposizione dell'Autorità giudiziaria oltre ad essere denunciato per permanenza illegale sul territorio dello Stato e lesioni. Per quest'ultimo reato è stato denunciato anche l'altro protagonista della lite.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA