Sindacati,sciopero alla Manelli spa, 'licenziamento immotivati'

Sono in sciopero i sette lavoratori della Manelli impresa spa impegnati nel cantiere di Montalto Uffugo. Lo comunicato i sindacati Filca Cisl, Filllea Cgil e Feneal Uil che hanno attuato la protesta a seguito della comunicazione del loro licenziamento a decorrere dal 31 ottobre.

"Le sigle sindacali degli edili - è scritto in una nota - chiedono l'immediato ritiro dei licenziamenti. L'impresa Manelli, il 17 ottobre, comunica ai sindacati di categoria ed ai lavoratori che i licenziamenti sono dovuti per fine cantiere.

Si precisa che tale cantiere è di Rfi, quindi un cantiere pubblico. A seguito di diverse interlocuzioni avute con Italferr, la stessa ribadisce che ad oggi non vi è alcuna comunicazione di fine cantiere o richieste di rescissione contrattuale, quindi le lavorazioni devono continuare per come previsto da contratto tra le parti".

"Tali comunicazioni - sottolineano i sindacati - smentiscono su tutta la linea le dichiarazioni di Manelli. La situazione desta preoccupazione non solo per il futuro dei lavoratori ma anche perché si rischia di avere l'ennesima opera pubblica incompiuta sul nostro territorio. Lo sciopero continuerà fino a quando non si farà chiarezza su quanto sta accadendo su questo cantiere e si procederà ad attivare anche le istituzioni ed enti locali per scongiurare tutti i licenziamenti".



