Incendio in appartamento a Catanzaro, due lievi intossicati

Due persone sono rimaste lievemente intossicate per il fumo a causa di un incendio scoppiato in un appartamento nel centro storico di Catanzaro.

Entrambi i due residenti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco intervenuti sul posto e affidati al personale sanitario del Suem 118 per le prime cure e il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti.

Le fiamme hanno interessato l'interno di una abitazione su tre livelli causando danni significativi alla struttura.

Completamente distrutto il locale cucina, la scala interna con struttura in legno ed una camera da letto con parquet.

L'intervento dei vigili del fuoco, seppure reso difficoltoso dalle vie di accesso non transitabili per i mezzi di soccorso, ha evitato il propagarsi delle fiamme all'intero stabile ed alle abitazioni adiacenti. Salvati durante le operazioni di spegnimento anche due gattini che sono stati affidati ad una parente dei proprietari.

Le operazioni di soccorso sono proseguite fino alla messa in sicurezza dell'area. Sul posto anche i carabinieri.



