Povertà energetica a Catanzaro, progetto aiuti a 100 famiglie

Un sostegno di 40mila euro e corsi di formazione ad hoc per contrastare la povertà energetica nella regione italiana più colpita dal fenomeno. Arriva "Energia in periferia a Catanzaro", il progetto di Banco dell'energia che aiuterà 100 nuclei familiari in condizione di disagio sociale e economico nella provincia calabrese.

L'iniziativa, presentata oggi nel capoluogo calabrese, è promossa da Banco dell'energia, ente filantropico che ha tra i suoi obiettivi quello di sostenere persone e famiglie appartenenti a fasce sociali deboli a rischio di povertà attraverso iniziative solidali, insieme a Edison e Adiconsum Calabria Aps, associazione attiva nella tutela dei consumatori e dei loro diritti, e grazie al contributo di Signify, Banco Alimentare Calabria, la onlus AssoAgry e il Centro di Solidarietà Catanzaro Marina.

"L'obiettivo del progetto - è detto in una nota - è contrastare il fenomeno della povertà energetica sul territorio e, più in generale, quello della vulnerabilità dei singoli e delle famiglie. Gli interventi prevedono il pagamento delle bollette energetiche dei beneficiari emesse da qualunque operatore grazie a un contributo di 40mila euro da parte di Banco dell'energia e di Edison. Oltre a questo, saranno previsti anche dei percorsi di educazione e consapevolezza del risparmio energetico rivolti ai beneficiari e l'attivazione di un evento formativo aperto alla cittadinanza sul territorio di Catanzaro.

Inoltre, ai soggetti più fragili saranno offerti servizi di assistenza e consulenza attraverso la rete di sportelli Adiconsum Calabria presenti sul territorio.

Dopo la prima tappa nel Sud Italia a Reggio Calabria, dove sono state supportate oltre 100 famiglie, e una tappa a Cagliari, "Energia in Periferia" torna in Calabria, questa volta nella provincia di Catanzaro, territorio particolarmente colpito dal fenomeno della povertà energetica. Basti pensare che, se la media italiana delle famiglie che vivono in povertà assoluta è del 7,5%, questa sale al 10% se si guardano le zone del Mezzogiorno. Il dato sulla povertà energetica, secondo il rapporto Oip - Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica del 2023, sottolinea inoltre che la Calabria risulta essere la regione più colpita dal fenomeno con un valore del 16,7% a fronte di una media nazionale pari all'8,5%.



