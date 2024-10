Poste,Vibo terza provincia italiana per volumi pacchi consegnati

Record di pacchi consegnati in provincia di Vibo Valentia dai portalettere di Poste Italiane nei primi sei mesi del 2024 con un incremento del 96% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Meglio della provincia calabrese hanno fatto solo quelle di Torino e Gorizia con un più +103% e Avellino con un +99%.

Capillarità, efficienza della distribuzione con l'evoluzione della rete postale, sempre più orientata alla gestione dei pacchi, sviluppo del business internazionale e della logistica integrata sono i fattori che hanno permesso di raggiungere questo importante traguardo.

Ad oggi, circa un terzo dei pacchi consegnati in tutta Italia è affidato ai portalettere di Poste Italiane, un dato sorprendente se si pensa che fino a pochi anni fa i portalettere non gestivano pacchi.

Nei primi sei mesi del 2024 Poste Italiane ha consegnato oltre 140 milioni di pacchi, registrando un incremento del 23,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con una crescita dei volumi gestiti dai portalettere vicina al 50%.

In Calabria l'incremento percentuale dei pacchi scambiati nei primi sei mesi del 2024 si attesta intorno ad un +68%: subito dopo Vibo Valentia, la provincia che registra la percentuale maggiore è quella di Crotone (+63%), poi Catanzaro e Cosenza (+61%) e a chiudere Reggio Calabria (+58%).



