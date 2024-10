Una trivellatrice di proprietà di un'impresa privata é stata gravemente danneggiata a Paola a causa di un incendio di natura dolosa.

Il mezzo meccanico era stato lasciato in un terreno vicino il cimitero, dove l'impresa proprietaria sta effettuando lavori per il contenimento del rischio idrogeologico.

Sull'incendio hanno avviato indagini i carabinieri della Compagnia di Paola, che, riguardo il movente, non escludono al momento alcuna ipotesi.



