Sorpreso a cacciare in giornata di silenzio venatorio,denunciato

Era andato a caccia in un giorno di silenzio venatorio. Un uomo è stato denunciato in stato di libertà ad Archi dai carabinieri della locale Stazione coadiuvati dai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria. L'operazione, condotta nella località "Garniti", ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di munizioni detenute illegalmente. Inoltre, nell'abitazione di un soggetto del posto sono state trovate e sequestrate circa 2300 cartucce a pallini di vario calibro, oltre 70 cartucce a palla calibro 22, quasi 120 cartucce calibro 22, circa 50 cartucce calibro 38 special e oltre 5 chilogrammi di polvere da sparo.

Nel corso della stessa attività, a seguito di una perlustrazione in località "Fune", in un'area collinare nei pressi di un casolare abbandonato, i militari trovato un fucile a doppia canna calibro 20, clandestino, in perfetto stato di funzionamento e ulteriori munizioni.



