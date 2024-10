Scontro tra due auto nel cosentino, morto un 23enne

Un ventitreenne, Giovanni Andrea Bartucci, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 123 nel territorio del comune di Roggiano Gravina, nel cosentino.

La vittima, originaria di Mottafollone, era alla guida di una Fiat Punto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un'Alfa Romeo 159. Il conducente dell'altra vettura, rimasto ferito, è stato trasportato all'ospedale di Cosenza.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Rende, il personale del Suem 118 e i carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano che hanno provveduto ad effettuare i rilevi del caso per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. L'intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

La strada sulla quale si è verificato lo scontro, che dallo scalo di San Marco Argentano conduce a Roggiano Gravina, è stata temporaneamente chiusa al traffico.



