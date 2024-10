Minacce e rapina, 3 Daspo per ultras Catanzaro

Il questore di Catanzaro Giuseppe Linares ha emesso tre Daspo nei confronti di tre persone appartenenti al gruppo Ultras "U.C. 1973", con il divieto di accedere a manifestazioni sportive rispettivamente per 5, 8 e 10 anni.

La vicenda che ha portato all'emissione di tali provvedimenti risale allo scorso 27 febbraio, quando i tre ultras, a conclusione della partita con il Bari si fecero consegnare felpe e giubbotti riportanti segni distintivi della squadra del capoluogo pugliese indossati in quel momento da un tifoso barese e dalla figlia minorenne.

Le indagini, condotte dalla Stazione Carabinieri di Catanzaro, hanno consentito di identificare gli autori del reato di rapina e di denunciarli. L'istruttoria, condotta dal personale dell'Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Anticrimine, ha poi dimostrato l'inclinazione delle persone destinatarie del provvedimento ad assumere condotte violente, tali da mettere in pericolo non solo il regolare svolgimento di manifestazioni sportive, ma anche l'incolumità personale di coloro che vi partecipano o assistono.



