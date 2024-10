Maltempo, vigili del fuoco ancora al lavoro nel Catanzarese

Sono 150, con altri cinque che risultano in coda, gli interventi attuati dai vigili del fuoco del Comando di Catanzaro a seguito della forte ondata di maltempo che nella notte del 21 ottobre si è abbattuta nell'area compresa tra l'istmo di Catanzaro e Lamezia Terme. Oltre ai comuni di Maida, San Pietro a Maida e Iacurso tra quelli con i maggiori danni a infrastrutture viarie, abitazioni, coltivazioni, esercizi artigianali e commerciali, gli allagamenti provocati dalle forti precipitazioni non hanno risparmiato l'area industriale ex Sir di Lamezia Terme e quella compresa tra la statale 18 e l'autostrada A2 del Mediterraneo.

Il dispositivo di soccorso è stato integrato con il richiamo di unità in servizio straordinario.

Da ieri sono state raggiunge anche le zone rimaste isolate nei comuni di San Pietro a Maida e Maida dove si è proceduto al ripristino delle vie di accesso alle abitazioni. Ancora oggi una squadra con mezzi movimento terra è impegnata a verificare e liberare da detriti e fango le vie di comunicazione al comune di Iacurso. Altre unità sono impegnate nelle operazioni di prosciugamento al Fly Parking di Lamezia Terme.



