Maltempo, Occhiuto 'per riapertura SS280 si parla di 14 giorni'

"Si parla di due settimane per ripristinare la statale 280" che collega Catanzaro e Lamezia Terme, chiusa al traffico dopo che il maltempo di lunedì scorso ha provocato l'apertura di una voragine profonda circa 3 metri e estesa per diversi metri quadrati e al cui interno era finita un'auto. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti al Teatro Auditorium Unical di Rende (Cosenza), a margine della diciassettesima tappa di "Tgcom24Tour".

"I miei tecnici - ha poi aggiunto Occhiuto - sono in contatto con Anas. Io stesso, dopo aver acquisito tutti gli elementi tecnici dei miei dirigenti, chiamerò il management di Anas per accertarmi che il ripristino della strada venga fatto nel più breve tempo possibile".

"Quanto accaduto - ha aggiunto - serve a far capire che deve esserci una presa di coscienza in ordine al fatto che la manutenzione del territorio deve essere in cima all'agenda delle priorità di tutti i governi, sia nazionale che regionale.

Abbiamo fatto la riforma dei consorzi di bonifica per bonificare i canaloni e per fortuna che l'abbiamo fatto perché il consorzio di bonifica anche negli ultimi giorni ha svolto una funzione straordinaria liberando molti canaloni che erano ostruiti".





