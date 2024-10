Intesa tra Comune di Paola e Gdf contro frodi su fondi Pnrr

Un protocollo d'intesa è stato siglato dal Comune di Paola e dalla Guardia di finanza per migliorare l'efficacia delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni degli interessi economico-finanziari dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali connessi alle misure del Pnrr.

L'accordo, sottoscritto dal sindaco Giovanni Politano e dal comandante provinciale della Guardia di finanza di Cosenza, colonnello Giuseppe Dell'Anna, stabilisce, è scritto in una nota, "un raccordo informativo tra le parti, che si sviluppa nel rispetto dei compiti istituzionali assegnati dall'ordinamento vigente, e mira ad incrementare le comunicazioni, da parte dell'Ente comunale, di notizie circostanziate e ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria, oltre che interventi, realizzatori o esecutori, curati dallo stesso Comune, che presentano particolari elementi di rischio, che la Guardia di finanza valuterà per lo sviluppo di eventuali indagini, accertamenti e controlli". Si tratta, dunque, di un'attività di collaborazione che intende perseguire una proficua azione di tutela della legalità delle attività amministrative finalizzate alla destinazione e all'impiego delle risorse pubbliche anzidette.

"La sottoscrizione di un protocollo d'intesa sulla legalità nell'ambito dei finanziamenti Pnrr tra il Comune di Paola e il Comando provinciale della Guardia di finanza di Cosenza - ha affermato Politano - è sia motivo di orgoglio che allo stesso tempo motivo di responsabilità. Farlo nell'anno del 250mo anniversario della fondazione della Guardia di finanza dà una rilevanza ancora maggiore a questo momento storico per la nostra Amministrazione comunale e per la nostra città. Ho sempre pensato che amministrare in alcune zone rispetto ad altre sia quantomeno più complicato, questo però non deve fare diminuire in noi la volontà di poter scrivere pagine di bella politica, finalizzate al bene comune, anche alle nostre latitudini. Questo protocollo di intesa va inquadrato infatti, sia sul concetto di deterrenza, proprio se vogliamo nella missione delle forze dell'ordine, ma soprattutto inquadrato in un'ottica di naturale condivisione e collaborazione tra soggetti che mirano al raggiungimento di obbiettivi comuni, strategici e di sviluppo per il nostro territorio. È l'occasione giusta per ringraziare ancora una volta il comandante provinciale della Guardia di finanza di Cosenza colonnello Giuseppe Dell'Anna e tutti i suoi uomini per la loro quotidiana opera di supporto e tutela della nostra città".

Dell'Anna, nel ringraziare il Sindaco per la condivisione del protocollo d'intesa, ha evidenziato "la significativa valenza del documento sottoscritto con l'Ente locale che, sicuramente, contribuirà a rafforzare le attività di controllo rispetto ai fenomeni illeciti e ai tentativi di frode nell'ambito della 'Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza''di cui al decreto-legge n. 77/2021".

Il comandante provinciale della Guardia di finanza ha inteso sottolineare il "diuturno impegno profuso da sempre dalle Fiamme gialle cosentine nel territorio della provincia per la ricerca, prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi finanziari pubblici".

Il protocollo d'intesa resterà in vigore fino al completamento del Pnrr e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.



