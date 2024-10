Maltempo nel catanzarese, esonda un torrente e isola paese

Maltempo nel catanzarese.

Situazione critica nel lametino: la SS 280 direzione Lamezia Terme è interrotta così come una complanare dell'arteria per smottamenti e alberi caduti. Isolato il comune di Maida per l'esondazione di un torrente.

Dalle 23.00 di ieri, fanno sapere i vigili del fuoco, si sono registrate forti criticità dovute alle condizioni meteo avverse in tutta la provincia e in particolare nel comprensorio lametino. Sul posto hanno operato per allagamenti, smottamenti, caduta di alberi squadre squadre del locale distaccamento assieme a squadre della sede centrale e del distaccamento volontario di Taverna. Intervenute in seguito anche ulteriori squadre rispettivamente dai comandi di Cosenza e Crotone.Sul posto inviate unità Saf fluviali che con gommoni pneumatici in dotazione stanno provvedendo a raggiungere alcune abitazioni rimaste isolate causa allagamento delle sedi stradali.

Già dalle prime ore del mattino sono circa 90 gli interventi espletati e in attesa relativi a verifiche per infiltrazioni di acqua e prosciugamenti.



