Maltempo, case allagate e sgomberate a Maida

Allagamenti e case sgomberate a Maida, nel catanzarese, comune parzialmente isolato e attualmente raggiungibile solo dallo svincolo di Vena di Maida della Statale 280 dei Due Mari. Le piogge intense della nottata e delle prime ore di oggi, che si sono accanite in particolare sulla zona dell'istmo catanzarese, hanno fatto esondare un torrente le cui acque con fango e detriti hanno invaso la sede stradale rendendo necessaria la chiusura dell'arteria. Molte altre strade interne sono al momento inagibili per frane e smottamenti.

Danni consistenti si registrano nelle zone periferiche del paese dove l'acqua ha allagato i piani bassi di alcune abitazioni i cui residenti erano stati fatti allontanare per precauzione. Il personale tecnico del comune, retto da qualche mese da un commissario prefettizio, sta effettuando una ricognizione dei danni.



