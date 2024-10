Orsini, 'se più forte il Mezzogiorno, più forte tutta l'Italia'

"Abbiamo bisogno che il sud diventi sempre più forte perché il locomotore Italia è un locomotore unico, quindi più forte è il Mezzogiorno, più tutta l'Italia funzionerà e andrà bene". Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini a Catanzaro in occasione delle celebrazioni per i 50 anni di attività del sistema regionale di Confindustria in Calabria.

All'iniziativa, ospitata all'interno dell'Auditorium dell'Università Magna Graecia, oltre al presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara, partecipano il vice presidente nazionale con delega al Mezzogiorno Natale Mazzuca e i presidenti delle associazioni provinciali. Presenti, tra gli altri, la sottosegretaria di Stato al Ministero dell'Interno, Wanda Ferro, il presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto.

"Essere qui - ha aggiunto Orsini - è già un successo perché la vicinanza al territorio e alle imprese è una bellissima cosa e credo che il presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara abbia scelto bene anche il luogo, che è quello dell'Università e della formazione dando così un segnale positivissimo per il Paese".



