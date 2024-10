Alzheimer: Ra.Gi., Catanzaro diventa Dementia Friendly Community

L'Amministrazione comunale di Catanzaro ha sviluppato insieme all'Associazione RaGi - Centri Demenza Calabria, il Progetto relazionale/formativo per rendere il capoluogo una Dementia Friendly Community riconosciuta dalla Federazione Alzheimer Italia.

"Dopo l'inaugurazione del nostro centro diurno - ha spiegato Elena Sodano, presidente di Ra.Gi.- Catanzaro diventa a pieno titolo, una comunità amica delle demenze che, come ha riferito la presidente nazionale della Federazione demenze d'italia, è un'eccellenza tra le varie comunità perché possiede tutti quegli elementi che danno alla famiglia con persone con demenza e alle persone con demenza, sia la possibilità di avere un centro diurno sia di avere una equipe che dà un perimetro di protezione alle persone con demenza che frequentano la città di Catanzaro" Il centro storico di Catanzaro, sin dal 2019, è una Dementia Friendly Community riconosciuta dalla Federazione Alzheimer Italia come una comunità i cui cittadini, ma principalmente le Istituzioni e le realtà associative, possono essere coinvolte nell'apprendimento di comportamenti adeguati all'accoglienza delle persone, giovani e meno giovani, affette da malattie neurodegenerative che frequentano il centro storico stesso. "Le responsabilità - ha aggiunto Sodano - saranno tante. Inizieremo a formare nella relazione di cura tante categorie professionali.

A partire dai vigili urbani per proseguire con i carabinieri, la polizia, il personale delle scuole che ci hanno già contattato per i protocolli di intesa, per poi proseguire con le categorie dei commercianti e con chi volesse cambiare con noi il volto della città affinché diventi inclusiva e amica delle persone con demenza".

Attivo è già un numero verde che tutti possono chiamare se incontrano una persona con disturbi comportamentali o con un disorientamento che viene definito dagli addetti ai lavori "verdemenza": 800034443. Il progetto è già partito grazie all'assessorato alle Politiche sociali e all'assessorato alle Politiche economiche di Catanzaro che hanno avviato l'informazione e il coordinamento di cittadini e volontari.

"Questo progetto - ha sottolineato Giuliana Furrer, assessore alle Attività Economiche - che prevede per le persone con demenza la possibilità di poter vivere serenamente la città attraverso un confronto con tutte le realtà che insistono nel territorio, dalle attività commerciali all'Amc è davvero un progetto ambizioso. L'amministrazione è di totale supporto all'iniziativa, perché non sarà solo un vantaggio per le famiglie, ma anche in termini di ritorno di immagine per le attività che aderiranno, perché saranno inseriti nella rete del Dementia Friendly Community e questo avrà una risonanza nazionale oltre ad essere un valore aggiunto per la propria attività, grazie ai corsi di formazione che la Ra.gi. attiverà per il personale".



