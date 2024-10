Minacce al sindaco di Corigliano Rossano, disposta la tutela

Il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi è da alcuni mesi sottoposto a sorveglianza operativa da parte della forze dell'ordine a causa di minacce e intimidazioni ricevute dal primo cittadino dopo la sua rielezione. Il provvedimento di tutela per il sindaco di Corigliano Rossano, terza città più popolosa della Calabria- come riporta la stampa locale - è stato disposto dal questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro a seguito di due episodi che hanno fatto impennare il livello di attenzione da parte delle autorità di pubblica sicurezza.

Dopo la conferma nella carica di Stasi, infatti, ignoti hanno alterato gli pneumatici dell'auto del primo cittadino e, poco dopo, sono stati manomessi i freni della medesima vettura.

In quest'ultima circostanza il sindaco sarebbe riuscito a intuire il pericolo mentre era alla guida della vettura e ad evitare incidenti.

Stasi che ha presentato denuncia per quanto accaduto, secondo quanto riporta la stampa locale, avrebbe deciso di non rendere noti gli episodi per evitare di allarmare i propri familiari.

Oltre a Stasi un provvedimento di vigilanza generica è stato disposto anche per l'ex assessore comunale all'Ambiente, Damiano Viteritti, già destinatario di minacce telefoniche.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA