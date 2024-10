Olio di Calabria Igp,contrassegno e qr Code anti contraffazione

Un "nome" e "cognome" per ogni singola bottiglia di olio calabrese. È stato ufficialmente presentato a Roma, nel Museo della Zecca, l'accordo per la tracciabilità dell'olio di Calabria Igp tra l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e il Consorzio rappresentato dal presidente Massimino Magliocchi e dal direttore Giuseppe Perri.

Lo riferisce un comunicato del Consorzio di valorizzazione Oliod i Calabria Igp.

"Un passaggio storico - hanno sostenuto Magliocchi e Perri - per la tutela e la valorizzazione dell'olio di Calabria Igp", hanno sostenuto i protagonisti della lodevole iniziativa. Un passo avanti per garantire qualità e sicurezza, oltre che protezione, al settore intero. Ed ai consumatori. L'olio di Calabria Igp, riconosciuto a livello europeo, rappresenta uno dei marchi più prestigiosi della regione e il nuovo accordo punta a rafforzare le misure di controllo e certificazione.

Proteggere i consumatori dalla contraffazione garantendo la qualità è l'obiettivo dell'accordo - hanno aggiunto - che verrà perseguito attraverso la cooperazione tra il Poligrafico dello Stato, il Consorzio e Icqrf - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari".

"Il nostro obiettivo - ha sostenuto Francesco Soro, Ad dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - è garantire che ogni bottiglia di olio di Calabria Igp sia certificata e sicura per i consumatori. Questo accordo rappresenta un impegno concreto verso la qualità e la trasparenza".

"È una soluzione - ha sottolineato Felice Assenza Capo Icqrf Masaf - che da una parte fornirà sempre maggiori garanzie nel momento dell'acquisto dall'altra facilita le nostre operazioni di controllo da parte del Dipartimento che sta dedicando grande attenzione del settore degli oli".

Il contrassegno dell'olio di Calabria Ugp è realizzato dal Poligrafico con una grafica specifica e con elementi di stampa di sicurezza assimilabili a quelli in uso per la realizzazione di banconote ed è personalizzato con i colori e il logo del Consorzio Olio di Calabria Igp. È numerato univocamente ed è dotato di un Qr code attraverso il quale, direttamente dal proprio smartphone, è possibile accedere alla piattaforma che promuove la diffusione di informazioni e la sensibilizzazione sui temi di qualità certificata, tracciabilità e lotta alla contraffazione,



