Minaccia la ex e cerca di aggredirla in casa, arrestato

Ha minacciato la ex compagna dopo essersi introdotto nella sua abitazione, tentando di aggredirla e violentarla. Per questo motivo i carabinieri di San Ferdinando hanno arrestato un 25enne originario del Mali ritenuto responsabile di una serie di condotte violente e minacciose nei confronti della donna.

La vittima, nei giorni precedenti l'arresto, aveva denunciato di essere vittima da tempo di una serie di condotte persecutorie da parte dell'ex compagno, il quale, non accettando la fine della relazione, in più occasioni aveva minacciato lei e i suoi familiari provocandole un perdurante stato di ansia.

L'arrestato, in particolare, negli ultimi giorni era andato più volte sotto casa della donna minacciandola e appostandosi in attesa che uscisse. In due circostanze l'uomo era riuscito anche ad introdursi nell'abitazione della ex: in un primo caso le aveva sottratto degli effetti personali mentre nel secondo aveva tentato di violentarla. In entrambe le situazioni i carabinieri, che nel frattempo avevano attivato un servizio di vigilanza nei confronti della donna, sono intervenuti ma l'uomo è riuscito sempre a dileguarsi grazie alle condizioni impervie del territorio circostante.

I militari hanno quindi acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza installati nella zona, grazie alle quali hanno potuto ricostruire tutti gli episodi compiuti dall'uomo.

La documentazione video fotografica ha permesso poi di applicare l'istituto della flagranza differita - introdotto per questo tipo di reati dalla fine dello scorso anno in seguito all'entrata in vigore del cosiddetto "Ddl Salva Vita" - che ha consentito ai carabinieri di arrestare l'uomo individuato al termine delle ricerche condotte dai militari.



