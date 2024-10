Humanity 1 soccorre 36 migranti, assegnato il porto di Crotone

Nel pomeriggio la Humanity 1 ha soccorso 36 persone in pericolo in mare, avvistate nella zona di ricerca e soccorso italiana. Su istruzioni del Centro di coordinamento dei soccorsi a Roma, la nave è intervenuta.

Le persone salvate, anche minori non accompagnati, non avevano con sé né giubbotti di salvataggio, né cibo o acqua ed erano partite dalla Libia lunedì, fa sapere la ong Sos Humanity. La maggior parte dei migranti provengono dalla Siria. Le autorità italiane hanno assegnato Crotone come porto di sbarco.



