Guardia di finanza sequestra lussuosa villa ad un imprenditore

Una lussuosa villa del valore di circa 4 milioni di euro è stata sequestrata a Vittorio Veneto (Treviso) dai finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro che hanno eseguito un decreto emesso dal Tribunale di Catanzaro - Sezione per l'applicazione delle Misure di prevenzione nei confronti di un imprenditore di Petilia Policastro (Crotone).

Il provvedimento è stato emesso sulla base degli approfondimenti economico - patrimoniali, coordinati dalla Dda catanzarese, ed eseguiti dagli specialisti della Sezione misure di prevenzione - Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catanzaro, con la collaborazione del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Venezia.

L'imprenditore, secondo l'accusa, rientrerebbe nella categoria dei soggetti connotati da "pericolosità generica economico-finanziaria" visto il suo coinvolgimento in svariate condotte di bancarotta fraudolenta, truffa e ricettazione, commesse nel periodo compreso tra il 1996 e il 2021.

L'immobile, quindi, sempre secondo l'accusa, sarebbe stato acquistato con i proventi illeciti, anche in relazione alla sproporzione tra il suo valore e gli esigui redditi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi dall'imprenditore e dai suoi familiari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA