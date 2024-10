Droga: scoperta dalla polizia coltivazione marijuana, un arresto

La Polizia di Stato ha scoperto, in una zona rurale di Roggiano Gravina, una vasta coltivazione di marijuana, realizzata in una serra di 1.500 metri quadri e composta da 430 piante di varia altezza, arrestando una persona che é stata posta ai domiciliari.

L'operazione che ha portato all'arresto é stata condotta dalla Squadra mobile di Cosenza, con la collaborazione del Reparto prevenzione crimine Calabria Settentrionale, nell'ambito dei servizi straordinari disposti dal questore Giuseppe Cannizzaro e coordinati dalla Procura della Repubblica.

L'arrestato é il titolare del contratto di affitto del terreno sul quale era stata avviata la coltivazione. Un'altra persona, che è stato sorpreso dagli agenti mentre era in compagnia dell'arrestato, è stato denunciato in stato di libertà. I due, nel momento in cui sono stati sorpresi dagli agenti dopo essere giunti sul posto a bordo di un'automobile, hanno tentato di fuggire ma sono stati subito bloccati.

Le due persone coinvolte nell'operazione sono state trovate in possesso di un attrezzo agricolo, sacchi e buste sottovuoto.

Il peso complessivo delle 430 piante sequestrate dai poliziotti é di 81 chilogrammi.



