Appicca fuoco a sterpaglie ma perde controllo fiamme, arrestato

I carabinieri, a Maropati, nel reggino, hanno arrestato e posto ai domiciliari un uomo di 30 anni con l'accusa di incendio boschivo. L'uomo, secondo quanto riferito dai militari, ha dato fuoco ad alcune sterpaglie per ripulire il proprio terreno, ma ha perso successivamente, anche a causa del forte vento, il controllo delle fiamme, che si sono rapidamente estese su un'area di circa 2.500 metri quadrati, danneggiando alcuni fondi limitrofi e lambendo la strada provinciale.

L'incendio ha provocato anche il distacco di alcuni massi dalla collina sovrastante, bloccando per quasi 24 ore la circolazione sulla vicina strada provinciale.

L'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Polistena ha consentito di contenere le fiamme e mettere in sicurezza tutta l'area.

I carabinieri, giunti sul posto, hanno bloccato il trentenne, trovandolo in possesso di un accendino e di un rastrello, mentre tentava di appiccare altri piccoli focolai.



