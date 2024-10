Tumori: monumenti illuminati in rosa a sostegno dell'Airc

Sono molte le iniziative organizzate nel mese di ottobre dall'Ufficio regionale della Fondazione Airc, presieduto da Rosella Pellegrini, per sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca contro il tumore al seno in occasione della campagna internazionale del "Nastro rosa". Centinaia di Comuni partecipano in tutta Italia alla campagna, grazie alla collaborazione con l'Anci, con l'illuminazione in rosa di monumenti e palazzi comunali.

In Calabria i Comuni che hanno aderito all'iniziativa sono 23.

Si tratta di Aiello Calabro, Borgia, Bova Marina, Cerenzia, Ciro' Marina, Colosimi, Crotone, Drapia, Fossato Serralta, Gimigliano, Grimaldi, Lappano, Locri, Mendicino, Montalto Uffugo, Pentone, San Marco Argentano, Sant'Agata d'Esaro, Sellia Marina, Simbario, Torano Castello, Villa San Giovanni e Villapiana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA