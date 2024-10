Carabinieri scoprono 600 piante di cannabis nel reggino

Oltre 600 piante di cannabis sono state scoperte dai carabinieri della Stazione di Gallina (Reggio Calabria), in collaborazione con le pattuglie della Compagnia di Reggio. Durante una perlustrazione in una contrada rurale, i militari hanno scoperto all'interno di un casolare abbandonato lo stupefacente in fase di essiccazione, insieme a un chilogrammo di cannabis già defogliata e stesa su appositi teli per completare l'essiccazione.

Le piante, insieme al materiale già essiccato, sono state sequestrate e saranno sottoposte a ulteriori analisi di laboratorio per accertare il livello di Thc, il principio attivo della cannabis.



