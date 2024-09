Concluso 'Percorso d'eccellenza' a Ingegneria gestionale Unical

Il corso di Studi in Ingegneria gestionale dell'Unical ha concluso il suo "Percorso d'Eccellenza", iniziativa, è scritto in una nota, "che ha messo in luce il talento e l'impegno dei propri studenti che hanno partecipato al ciclo di seminari, arricchito dalla presenza di sette aziende di caratura internazionale come Accenture, Stellantis, L'Oréal Paris, Tiscali".

Il progetto, concepito per promuovere l'eccellenza accademica e professionale, ha premiato dodici studenti che si sono distinti nel corso della loro carriera per i risultati accademici. A ricevere gli attestati del PE2024 sono stati Guido Barbieri, Manuel Campanella, Aurora Coloca, Luca Imperio, Orlando Fragola, Alessandro Domenico Mafrica, Fabiano Pio Romeo, Alessandro Russo, Francesco Sammarro, Vincenzo Schiavello, Enrico Sottilotta e Lucia Spinelli. Per l'occasione è stato ospite del corso di studi Stefano Lombardi, senior manager di Accenture, società di servizi professionali con oltre 22.000 persone in Italia, il quale ha consegnato gli attestati di partecipazione ai 12 studenti "eccellenti" del 2024 premiando, in accordo con tutte le aziende partner del Percorso, anche lo studente Luca Imperio con il riconoscimento di "Miglior Profilo".

La professoressa Giusy Ambrogio, coordinatrice del corso, ha voluto sottolineare l'importanza del percorso d'eccellenza, evidenziando il valore della collaborazione tra mondo accademico e aziende. "Il Percorso d'Eccellenza - ha detto - è una attività time consuming, che si fonda su una rete di contatti consolidati che il corso di studi ha e grazie alla quale riesce a portare presso il campus di Arcavacata delegati di aziende rappresentative del mercato internazionale. Ovviamente lo sforzo è ripagato ampiamente dal livello di soddisfazione che sia i partecipanti che le aziende partner esprimono a fine processo, risultando un modo efficace per far incontrare domanda e offerta. Grazie a queste iniziative il corso di studi in Ingegneria Gestionale dell'Unical può vantare di avere un tasso di occupazione dei laureati ad un anno dalla laurea del 92,5%, superiore al 91,8% della media italiana, come da fonte ufficiale Almalaurea. Questo ci posiziona tra i grandi atenei nel settore dell'Ingegneria Gestionale".



