Quattro le città calabresi candidate a Capitale Cultura 2027

Sono quattro, su 17 complessive, le città calabresi che hanno perfezionato la loro candidatura a Capitale italiana della cultura 2027 dopo avere presentato la proposta progettuale entro la scadenza del 26 settembre prevista dal bando. A darne notizia, con un comunicato, é il Ministero della Cultura.

Le città calabresi candidate sono Reggio, Taverna, Aiello Calabro e Morano Calabro. Ognuna ha presentato un dossier con il relativo titolo. Per Reggio é "Cuore del Mediterraneo, per Taverna "Bellezza interiore", per Aiello "Ajello terra antica et grossa et nobile et civile..." e per Morano "Morano Calabro: le Quattro Porte del Sapere. Un Viaggio tra Cultura, Scienza, Natura e Spiritualità".

"I dossier che contengono il progetto culturale della durata di un anno, inclusivo del dettaglio del cronoprogramma e delle singole attività previste, oltre che della valutazione di sostenibilità economico-finanziaria - riferisce nella nota il Ministero della Cultura - saranno valutati da una giuria di esperti che esaminerà le candidature e selezionerà un massimo di dieci finaliste entro il 12 dicembre prossimo. La città vincitrice verrà scelta dopo le audizioni pubbliche, che dovranno svolgersi entro il 12 marzo 2025, per la presentazione e l'approfondimento del dossier di candidatura alla giuria. La proclamazione della Capitale italiana della Cultura si terrà entro il 28 marzo. La vincitrice riceverà un contributo finanziario di un milione di euro per realizzare gli obiettivi perseguiti dal progetto di candidatura e fare diventare il dossier un programma di azione per mettere in mostra, nel periodo di un anno, la propria ricchezza culturale ed attuare le possibilità di sviluppo offerte dalla nomina".



