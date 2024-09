Quattro nuovi ufficiali dei carabinieri arrivati nel catanzarese

Quattro nuovi ufficiali hanno preso servizio al Comando provinciale dei carabinieri di Catanzaro. Si tratta del tenente colonnello Giovanni Burgio che comanderà il Reparto operativo di Catanzaro, del capitano Augusto Petrocchi, nuovo comandante della Compagnia di Lamezia Terme, e dei sottotenenti Alessandro Coccia e Guerino Parente, destinati, rispettivamente, al comando del Nucleo operativo e radiomobile di Soverato e di Sellia Marina.

I nuovi ufficiali sono stati presentati stamani alla stampa dal comandante provinciale dell'Arma, colonnello Giuseppe Mazzullo.

"Si tratta - ha detto - di ufficiali di alto profilo e vengono da altre esperienze, anche al sud, in contesti sensibili. E' la riprova dell'attenzione del Comando generale dell'Arma sugli ufficiali destinati in Calabria, un territorio sensibile in cui l'Arma gioca un ruolo essenziale. Con la loro esperienza e la forte spinta motivazionale che li ha motivati a venire in Calabria sono sicuro che riusciranno a raggiungere altri risultati sempre più esaltanti soprattutto per il cittadino, nostro interesse prioritario".

Il colonnello Burgio, che subentra al colonnello Roberto Di Costanzo, attuale comandante provinciale Carabinieri di Ancona, proviene dall'Ufficio polizia militare e di stabilità del Comando gGenerale e nell'ultimo periodo si è occupato della proiezione internazionale dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito delle missioni sotto egida Onu, Nato, Unione Europea e di cooperazione bilaterale. Tra l'altro ha ricoperto l'incarico di comandante del Nucleo operativo della Compagnia Roma Trastevere e, successivamente, quello di comandante della Compagnia speciale di pronto intervento del Comando generale dell'Arma.

Quindi ha diretto la Compagnia di Messina Sud e la seconda Compagnia del 7mo Reggimento carabinieri "Trentino Alto Adige" di Laives (Bolzano) e la Compagnia di Bolzano. Ha partecipato a due missioni internazionali, nel 2015 in Kosovo quale comandante di Compagnia del reggimento "Multinational Specialized Unit" a Pristina, nell'ambito della Missione Nato "Joint Enterprise" e nel 2019 in Afghanistan quale Provost Marshal e comandante della Polizia militare del Contingente italiano di stanza a Herat, nell'ambito della Missione Nato "Resolute Support". "E' la prima volta che vengo in Calabria - ha detto ed è una realtà nuova e da scoprire. Ho avuto in incarico prestigioso e intendo pormi come raccordo tra le forze territoriali e i reparti speciali per fornire una risposta di sicurezza ai cittadini".

Il capitano Petrocchi, prende il posto del maggiore Christian Bruscia destinato alla seconda Brigata mobile di Livorno. E' stato comandante di Plotone al nono Battaglione mobile "Sardegna" a Cagliari, comandante del Nucleo operativo e radiomobile di Cosenza e poi di Caserta. Quindi è stato comandante della Compagnia di Licata (Agrigento). Nel suo intervento ha sottolineato come la Compagnia carabinieri garantisca il massimo della vicinanza alla popolazione.

Il sottotenente Coccia, succede al tenente Luca Palladino, trasferito al comando della Compagnia di Bojano in Molise. Con il grado di maresciallo ha comandato le Stazioni di Ligonchio e Collagna, in provincia di Reggio Emilia, e successivamente è stato al Nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro di Napoli.

A Soverato punterà sulle esigenze locali del territorio, come la movida. Il sottotenente Parente sostituisce il capitano Dalila Delisa destinata a Roma quale comandante della Compagnia carabinieri Banca d'Italia. Come maresciallo ha prestato servizio nella Compagnia di Roma Casilina e al Nucleo investigativo di Frascati ed intende garantire una costante presenza sul territorio e rafforzare l'intesa con i comandi superiori.

"Sono convinto - ha detto il colonnello Mazzullo - che daranno il meglio di loro. Si inseriscono in una squadra già rodata. Lamezia è un territorio effervescente e Sellia Marina è strategica, essendo una cerniera tra le province di Catanzaro e Crotone. Con il loro arrivo la squadra è al completo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA