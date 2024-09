Teatro Politeama Catanzaro, Santacroce nuova sovrintendente

Antonietta Santacroce e Settimio Pisano sono rispettivamente la nuova sovrintendente e il nuovo direttore generale del Teatro Politeama di Catanzaro. E' quanto ha stabilito il CdA dell'istituzione culturale del capoluogo calabrese, che ne ha formalizzato la nomina, secondo cui sono state "recepite e analizzate le istanze di partecipazione con riferimento alle relative manifestazioni di interesse".

Antonietta Santacroce, pianista e cembalista, concertista, manager culturale, è ideatrice e direttore artistico del Festival d'Autunno sin dal 2003 e ha rivestito anche il ruolo di direttore artistico del Politeama.

Settimio Pisano opera nel campo del teatro e delle arti performative da venticinque anni. Con la compagnia Scena Verticale e il festival Primavera dei Teatri ha sviluppato progetti a livello nazionale e internazionale, nel 2019 ha ricevuto il Premio Ubu come migliore curatore/organizzatore italiano.

"Nel rivolgere un sincero in bocca al lupo e gli auguri di buon lavoro al nuovo management del Politeama - afferma il sindaco di Catanzaro e presidente della Fondazione, Nicola Fiorita a nome dei membri del CdA - al contempo intendiamo ringraziare sentitamente il direttore generale e il sovrintendente uscenti, Aldo Costa e Gianvito Casadonte, per il proficuo lavoro svolto negli scorsi anni".

"Grazie all'impegno messo in campo fino all'ultimo - aggiunge Fiorita - il Teatro Politeama è riuscito a garantire una programmazione continua anche nei momenti più difficili e a far fronte alle sopravvenute criticità gestionali con un'organizzazione efficace ed oculata. Un'eredità preziosa che Pisano e Santacroce si accingono a raccogliere con la volontà di contribuire, con entusiasmo e creatività, alla realizzazione di un ulteriore step in avanti. Ripartiamo, dunque, da un percorso consolidato - che ha visto il Politeama ritagliarsi, nella sua storia ultraventennale, un ruolo di primo ordine tra i teatri pubblici italiani - per continuare a scrivere pagine importanti per la crescita culturale e sociale di Catanzaro e dell'intera Calabria".

Per il Collegio dei revisori, all'esito della procedura, sono stati designati Domenico Apa, Massimo Di Marco e Vincenzo Iacovino.



