Sindaco e dirigente comunale aggrediti per mancato appalto

Il sindaco di Cotronei Antonio Ammirati, ed il responsabile del settore comunale Affari generali Antonio Scavelli, nei giorni scorsi sono stati aggrediti da un imprenditore che non aveva ottenuto un appalto.

Da quanto è stato possibile ricostruire, Scavelli aveva proceduto ad assegnare un appalto seguendo il principio della rotazione. Cosa che non sarebbe piaciuta al precedente assegnatario che ha aggredito verbalmente il sindaco e fisicamente il dipendente comunale.

L'Amministrazione comunale ed il dirigente hanno informato le forze dell'ordine e la Prefettura di Crotone.

In seguito a quanto accaduto è stato fissato per il prossimo 17 settembre un Consiglio comunale aperto per discutere sulla vicenda e condannare la violenza contro le istituzioni. Alla seduta parteciperanno i sindaci della provincia di Crotone e altri rappresentanti istituzionali.

"Al dirigente Antonio Scavelli - afferma Ammirati - rivolgo la mia solidarietà e vicinanza, così come a tutti gli amministratori toccati da questo episodio. Nessuno può pensare di ergersi al di sopra della legge. La comunità di Cotronei ha sempre respinto ogni forma di prevaricazione e condizionamento, in virtù della propria storia di civiltà e democrazia. Perciò continuerà a farlo a testa alta. Noi sindaci affrontiamo ogni giorno grandi difficoltà nell'interesse pubblico, ma non ci sentiamo da soli, certi - conclude il primo cittadino di Cotronei - della presenza e della vigilanza dello Stato".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA