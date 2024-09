Barca a vela dispersa nel Tirreno, ricerche della Capitaneria

Dalle 17 del 10 settembre, ultimo segnale captato dall'Ais di bordo, non si hanno più notizie di una barca a vela di 14 metri battente bandiera inglese, con due italiani a bordo, partita il 10 da Vibo Valentia e diretta a Olbia. Sarebbe dovuta arrivare nel porto sardo questa mattina e partecipare da domani alla Maxi Yacht Rolex Cup a Porto Cervo.

L'allarme è scattato ieri quando la Capitaneria di Porto della Calabria ha contatto i colleghi di Olbia dopo che una cella telefonica di uno dei due velisti era stata agganciata a est della Sardegna.

La Guardia Costiera sta operando in mare con una motovedetta e in aria con un Atr 42 decollato da Catania. Le operazioni sono coordinate dal comandante del Reparto Operativo della Direzione Marittima olbiese, Rosario Morello.



