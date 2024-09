Regione: via libera Giunta a 183 milioni per piano occupazione

La Giunta regionale, nel corso della seduta odierna, su proposta congiunta del presidente Roberto Occhiuto e dell'assessore alla Politiche del lavoro e Formazione professionale, Giovanni Calabrese, ha approvato il Piano per l'occupazione 2023-2027, nell'ambito della strategia del Programma regionale Calabria Fesr-Fse+ 2021-2027, relativamente alle priorità "Una Calabria con più opportunità" e "Una Calabria più inclusiva per i giovani". Ne dà notizia un comunicato dell'ufficio stampa dell'Esecutivo.

"Il Piano, con una dotazione finanziaria di 183 milioni di euro - si aggiunge nella nota - rappresenta uno strumento di pianificazione strategica per orientare l'utilizzo delle risorse rese disponibili con il ciclo di programmazione 2021/2027. Le attività previste contribuiranno, da una parte, a favorire l'incremento dell'occupazione di qualità, di giovani e donne, e dall'altra, a sostenere interventi strutturali per ridare slancio al lavoro e all'economia della regione. Con un altro atto dell'assessore Calabrese è stata stabilita poi la metodologia per l'attivazione di iniziative di 'recruiting days' presso la Cittadella regionale e gli strumenti di programmazione negoziata. Stabilite anche le modalità di gestione delle iniziative di recruiting, proposte da aziende che intendono ampliare la propria base occupazione nel territorio calabrese.

Sempre su indicazione dell'assessore Calabrese, in attuazione dell'accordo per la coesione, sottoscritto il 16 febbraio scorso tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Calabria, nell'ambito del programma unitario di interventi finalizzato allo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, con impegno di risorse pari 10 milioni di euro, è stato istituito il 'Fondo Imprese donne e giovani - Fideg', con una dotazione finanziaria di 9 milioni di euro, individuando Fincalabra quale organismo delegato per la gestione dello strumento finanziario e l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (Arpal) per le attività di formazione e accompagnamento.

Inoltre, Michele Angelo Iannone è stato confermato come commissario dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpacal)".

"É stata approvata, inoltre - é detto ancora nel comunicato - la delibera del vicepresidente ed assessore all'Organizzazione e Risorse umane, Filippo Pietropaolo, con la quale si autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica (Dtpp) alla sottoscrizione definitiva del Contratto integrativo decentrato aziendale (Cida) del personale del comparto della Giunta regionale; decisi anche i criteri di riparto delle risorse per l'anno in corso. Sempre su indicazione dell'assessore Pietropaolo l'esecutivo ha anche deliberato il Piano speciale legalità, antiracket e antiusura, per l'anno 2024, predisposto dal Consiglio regionale della Calabria. Il Piano contiene le misure e le azioni per il contrasto dei fenomeni di illegalità ma, soprattutto, per impedire le possibili infiltrazioni nel tessuto economico e produttivo della 'ndrangheta. Su proposta dell'assessore alle Politiche sociali, Caterina Capponi, è stato posticipato al 31 dicembre 2025 il termine per l'utilizzo delle somme residue trasferite alla Regione Calabria a valere sul fondo per l'inclusione delle persone con disabilità per la realizzazione di interventi nell'ambito dell'autismo. La Giunta, poi, rilevato che l'ambito territoriale sociale di Amantea non ha ottemperato ad alcune disposizioni del Regolamento n.

22/2019, con un secondo atto proposto dall'assessore Capponi ha commissariato l'ambito, nominando un commissario ad acta. Su indicazione dell'assessore allo Sviluppo economico, Rosario Varì, sono state, inoltre, approvate le Linee di indirizzo contenenti gli ambiti di priorità e le modalità operative per l'individuazione degli interventi di valorizzazione e recupero dei beni culturali della Calabria, a valere sulle risorse Fsc 2021/2027. Con lo stesso atto si demanda al Dipartimento regionale l'adozione di tutti gli atti necessari per dare attuazione ai programmi strategici previsti dalle Linee di indirizzo. Adottata anche un'altra delibera dell'assessore Varì che individua Fincalabra quale organismo intermedio alla società in house regionale. La Giunta, poi, ha approvato altri atti deliberativi dell'assessore all'Agricoltura e ai Trasporti, Gianluca Gallo. Deliberato anche l'aggiornamento del Piano di investimenti per l'acquisto di materiale rotabile per i servizi ferroviari sulla rete nazionale di Trenitalia. Verranno acquistati dieci nuovi treni: sette treni Blues, elettrotreni multi-alimentazione (trimodali) e tre treni Pop completamente elettrici. Con l'arrivo di questi convogli, in appena un quinquennio sarà completato il ricambio totale dei treni in Calabria. Stabiliti anche i criteri di selezione degli interventi per la promozione del settore agroalimentare sui mercati nazionali ed internazionali. Infine, Sergio De Felice è stato nominato nuovo commissario liquidatore dell'Agenzia forestale regionale (Afor)".



