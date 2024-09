Enertre vende 15MW di impianto fotovoltaico a Ghiggia

Enertre Srl, aziende nel settore delle energie rinnovabili in Italia, ha concluso con successo la cessione delle autorizzazioni per la costruzione di un impianto fotovoltaico a Zungri (Vibo Valentia) da 15 megawatt alla Ghiggia ingegneria d'impianti Srl. L'operazione, è scritto in una nota, è stata possibile grazie all'attività di advisory di due società: lï americana Mergerscorp m&a international attiva nell'investment banking e dalla italiana Soter Srl di Bolzano, con il supporto dei consulenti tecnici della EnNercos Srl e della Idra Sel Italia.

"Questa transazione - è scritto in una nota - rappresenta un passo significativo nella strategia di Enertre Srl di ottimizzare il proprio portafoglio di energia rinnovabile, nonché un'importante opportunità per Ghiggia ingegneria d'impianti Srl di espandere la propria presenza nel mercato dell'energia solare".

L'impianto, una volta costruito ed operativo, permetterà la produzione di circa 27 GW di energia permettendo di soddisfare il fabbisogno di almeno 10.000 famiglie attraverso lïimpiego di fonte verde.

La Ghiggia ingegneria d'impianti Srl, prosegue la nota, "è un'azienda italiana specializzata nel settore dell'ingegneria e della progettazione di impianti industriali. Fondata con l'obiettivo di fornire soluzioni innovative e personalizzate, l'azienda si distingue per l'alta qualità dei servizi offerti e per la professionalità del suo team di esperti".

"L'impianto fotovoltaico, che contribuirà a generare energia pulita per gli utenti della regione - conclude la nota - rappresenta un esempio tangibile dei progressi compiuti dall'Italia nel campo delle energie rinnovabili e dell'impegno del Paese verso la transizione energetica. Con un aumento della domanda di energia sostenibile e una crescente preoccupazione per l'ambiente, gli impianti fotovoltaici giocano un ruolo cruciale nel soddisfare questi bisogni".



