A Potenza "Castelli e Chiese di Calabria e di Basilicata"

Dal 10 settembre al 31 ottobre, nel Museo archeologico provinciale di Potenza, saranno in mostra "23 preziose miniature di proprietà della Fondazione Carical, realizzate dal maestro Domenico Chiarella per la Calabria e dal maestro Franco Artese per la Basilicata". Martedì 10 settembre, alle ore 11, è prevista l'inaugurazione della mostra "Castelli e Chiese di Calabria e di Basilicata", organizzata e promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, con il patrocinio della Provincia di Potenza.

I manufatti "riproducono fedelmente - è spiegato in un comunicato - alcuni tra i più importanti monumenti del territorio calabrese e lucano, come il Castello di Reggio Calabria, il Duomo di Cosenza, la Certosa di Serra San Bruno (Vibo Valentia), il Castello di Miglionico (Matera), la Chiesa rupestre di San Pietro in Barisano di Matera, il Castello di Lagopesole (Potenza), l'Abbazia Santissima Trinità di Venosa (Potenza) e la Cattedrale di Potenza. Un'esposizione itinerante che intende contribuire alla conoscenza, rivolta in particolare alle giovani generazioni, di una parte dell'immenso patrimonio artistico e architettonico delle due regioni".



