Mascaria in Calabria, al Tropea Film Fest e al Reggio FilmFest

Arriva la prossima settimana in Calabria, Mascaria, film tv drammatico diretto da Isabella Leoni, andato onda in prima serata su Rai1, il 23 maggio in occasione della Giornata della legalità. Il film, una coproduzione Rai Fiction - Red Film, è interpretato da Fabrizio Ferracane, Manuela Ventura, Christian Roberto, Flavia Orecchio, Costantino Comito, Andrea Tidona, Gaetano Aronica, Floriana Gentile e Fortunato Cerlino. Il produttore Mario Rossini, la regista e parte del cast saranno ospiti il 10 settembre al Tropea Film Festival, dove Mascaria verrà proiettato come Opera Fuori Concorso e l'11 settembre al Reggio FilmFest.

Il tv movie, liberamente ispirato a una storia vera, è scritto da Giancarlo Germino e Maura Nuccetelli, con la collaborazione di Giovanni Filippetto. La direzione della fotografia è firmata da Daniele Muscolo, i costumi sono di Giuliana Cau, le scenografie di Nino Formica. Pietro Ferrara è un costruttore siciliano che per poter lavorare è costretto come tanti a pagare il pizzo. Ma un giorno si fa coraggio e denuncia.

È una rivoluzione: i mafiosi che lo vessavano vengono arrestati e per la prima volta condannati a molti anni di prigione.

Pietro, di natura schivo e riservato, diventa il volto della clamorosa vittoria. La vendetta dei mafiosi arriva nel modo più subdolo quando Rizzo, il capomafia che per anni lo aveva taglieggiato e che Pietro fra l'altro aveva frequentato da ragazzino, lo accusa pubblicamente di essere stato suo socio in affari. Sono solo fandonie, puro fango, ma ormai Pietro è mascariato (calunniato) e incredibilmente viene rinviato a giudizio per associazione mafiosa. Da accusatore è diventato imputato. E come tale deve difendersi, resistere: per sé, per i suoi dipendenti e soprattutto per la sua amata famiglia. Al suo fianco, in quella che diventerà un'estenuante battaglia giudiziaria, c'è l'avvocato Baldani, esperto in processi di mafia, che sarà costretto a ridefinire di continuo la propria strategia difensiva, diventando per Pietro una fonte di sostegno che va oltre il rapporto professionista - cliente.



