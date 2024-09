Scoperta e sequestrata discarica abusiva nel reggino

Un'area pari a circa 150 metri quadri, adibita a discarica abusiva di rifiuti, è stata scoperta e sequestrata a San Ferdinando, nel reggino, dai carabinieri che hanno denunciato sette persone.

I militari hanno individuato la discarica nei pressi del cimitero comunale tra due delle arterie principali della cittadina. All'interno erano presenti cinque distinti accumuli di rifiuti, inclusi materiali pericolosi come l'amianto.

Le indagini hanno portato all'identificazione dei proprietari del terreno utilizzato e all'accertamento di eventuali responsabilità. Le sette persone sono state denunciate per la violazione dell'articolo 192 del Testo Unico dell'Ambiente, che prevede l'obbligo per i proprietari di evitare l'accumulo incontrollato di rifiuti sui propri terreni.

Anche in assenza di una complicità diretta nell'abbandono dei rifiuti, infatti, la legge punisce la negligenza di chi non interviene per evitare che il proprio terreno si trasformi in una discarica a cielo aperto.



