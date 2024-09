Sit-in del Pd a Cosenza, su ospedale serve cambio di passo

Sit-in promosso dal Partito democratico questa mattina dinanzi l'ingresso dell'ospedale dell'Annunziata a Cosenza, dove alcune decine di persone hanno esposto cartelloni per chiedere al presidente della Regione e Commissario della sanità, Roberto Occhiuto, un "cambio di passo" nella gestione del nosocomio.

"L'iniziativa - ha detto Carlo Guccione, responsabile Sanità per il Mezzogiorno del Pd - é stata promossa per dire basta a quanto sta accadendo nell'ospedale. Abbiamo visto gli allagamenti, le dimissioni di dirigenti e l'inaugurazione di un pronto soccorso che in realtà è andato subito in difficoltà. Chiediamo subito assunzioni e posti letto. Ma la vera domanda é: dove sono finiti i 360 milioni destinati alla realizzazione del nuovo ospedale? E, soprattutto, dove e quando si farà?".

"Ora - ha detto ancora Guccione - c'è bisogno di una svolta.

Occhiuto si assuma le sue responsabilità. L'Annunziata è un perno fondamentale del sistema ospedaliero calabrese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA