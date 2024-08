Mancuso, Vinitaly a Sibari é un evento storico per la Calabria

"È con grande piacere che ho preso parte all'inaugurazione di 'Vinitaly and the City' a Sibari, un evento storico per la Calabria e il mondo del vino. Essere la prima regione d'Italia a ospitare questa autorevole manifestazione itinerante è un riconoscimento della nostra eccellenza enologica, ma anche un'opportunità per valorizzare il territorio e la nostra storia". Lo afferma, in una nota, il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso.

"La scelta di Sibari, con il suo Parco archeologico nazionale come tappa iniziale di questo percorso - aggiunge Mancuso - è emblematica. Il sito non solo rappresenta una delle testimonianze più significative della civiltà magnogreca, ma è anche il simbolo di una tradizione vinicola che affonda le sue radici nei secoli. Oggi, come allora, la Calabria continua a distinguersi per la qualità e la tradizione, rinnovandosi e adattandosi alle sfide moderne. Ho potuto constatare, ancora una volta, come l'impegno delle nostre cantine, e in specie dei giovani produttori, stia portando la nostra enologia verso nuove vette di eccellenza. Questo evento non solo promuove i nostri vini a livello internazionale, ma rafforza anche l'immagine della Calabria come terra ricca di cultura, storia e qualità".

"La Regione - dice ancora il presidente Mancuso - sta adoperandosi con visione e competenza, ottenendo risultati prestigiosi, perciò sono certo che 'Vinitaly and the City' rappresenterà un ulteriore trampolino di lancio per il futuro del nostro settore vitivinicolo".



