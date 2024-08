Inosservanza prescrizioni, sequestrata discoteca a Gizzeria

La Guardia di finanza di Lamezia Terme ha sequestrato in via preventiva d'urgenza una discoteca nel comune di Gizzeria in località Pesce e Anguille. Il provvedimento, convalidato dal gip di Lamezia Terme, è stato adottato per il pericolo che altri spettacoli, già autorizzati nella struttura, potessero svolgersi "in assenza di controllo da parte del gestore del numero di persone che accedono, con grave rischio per l'incolumità pubblica in caso di eventi avversi".

Secondo l'accusa formulata dalla Procura di Lamezia Terme, il proprietario della struttura, amministratore di una società che gestisce il locale, avrebbe aperto il lido di Gizzeria per serate con discoteca, il 17 agosto scorso, senza osservare alcune della prescrizioni imposte dal Comune per salvaguardare l'incolumità pubblica. In particolare, la postazione con ambulanza posta fuori dal locale è risultata sprovvista di un medico e il personale non era dotato di strumenti idonei al conteggio delle persone autorizzate ad accedere nella struttura.

Nel corso del controllo delle Fiamme gialle sarebbe emerso che, nell'esercizio di un locale di spettacolo con capienza superiore a 100 persone, il proprietario avrebbe omesso di presentare la segnalazione certificata di inizio attività antincendio.



